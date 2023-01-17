Деркунская Ефросинья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1907
Отец: Деркунский Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1928
Сын: Нащанский Василий Ефремович
Отец ребёнка: Нащанский Ефрем Никитович
Рождение ребёнка
12.02.1932
Дочь: Рязанцева Раиса Ефремовна
Отец ребёнка: Нащанский Ефрем Никитович
Рождение ребёнка
01.10.1934
Дочь: Нащанская Валентина Ефремовна
Отец ребёнка: Нащанский Ефрем Никитович
Смерть
Неизвестно