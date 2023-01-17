Деркунская Ефросинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деркунская Ефросинья Алексеевна

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Место рождения

Развильное, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

22.06.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1907

Отец: Деркунский Алексей

Мать: не указана

Развильное, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.08.1928

Сын: Нащанский Василий Ефремович

Отец ребёнка: Нащанский Ефрем Никитович

Рождение ребёнка
12.02.1932

Дочь: Рязанцева Раиса Ефремовна

Отец ребёнка: Нащанский Ефрем Никитович

Рождение ребёнка
01.10.1934

Дочь: Нащанская Валентина Ефремовна

Отец ребёнка: Нащанский Ефрем Никитович

Смерть
Неизвестно
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