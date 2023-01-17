Петров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Петр
Мать ребёнка: не указана
Нащекино, Раменский муниципальный район, Московская область
Сельцо Нащекина, П. Шереметева, Бронницкий Уезд, Московская Губерния
Смерть
Неизвестно