Багаутдин Мухаметшин
Место рождения
Дата рождения1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Мухаметша Ильясов
Мать: Фахриниса
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Шарифа Багаутдинова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Шамсиниса
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Шамсинур Багаутдиновна
Мать ребёнка: Шамсиниса
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Фатима Багаутдиновна
Мать ребёнка: Шамсиниса
Место жительства
Неизвестно