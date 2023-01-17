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Багаутдин Мухаметшин

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Мухаметша Ильясов

Мать: Фахриниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Шарифа Багаутдинова

Мать ребёнка: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1891

Сын: Сахабетдин Багаутдинович

Мать ребёнка: Шамсиниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Шамсинур Багаутдиновна

Мать ребёнка: Шамсиниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Фатима Багаутдиновна

Мать ребёнка: Шамсиниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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