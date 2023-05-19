Савиновских Н Н
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1906
Рождение ребёнка
После 1907
Дочь: (Савиновских) Н Алексеевна
Отец ребёнка: Савиновских Алексей Петрович
Рождение ребёнка
После 1907
Дочь: (Савиновских) Н Алексеевна
Отец ребёнка: Савиновских Алексей Петрович
Рождение ребёнка
После 1907
Отец ребёнка: Савиновских Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно