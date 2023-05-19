Савиновских Н Н — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиновских Н Н

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1906

Муж: Савиновских Алексей Петрович

Рождение ребёнка
После 1907

Дочь: (Савиновских) Н Алексеевна

Отец ребёнка: Савиновских Алексей Петрович

Рождение ребёнка
После 1907

Дочь: (Савиновских) Н Алексеевна

Отец ребёнка: Савиновских Алексей Петрович

Рождение ребёнка
После 1907

Сын: Савиновских Н Алексеевич

Отец ребёнка: Савиновских Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно

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