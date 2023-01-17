Исакова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1965
Дочь: Дьяченко Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Исаков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
31.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаков Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно