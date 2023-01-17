Исакова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1965

Дочь: Дьяченко Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Исаков Михаил Александрович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
31.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаков Михаил Александрович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Михаил Александрович

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