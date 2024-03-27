Тимушев Абдрашит Люкманович
Место рожденияс.Старое Зеленое, Старо-Кулаткинский р-нУльяновской обл.
Дата рождения01.07.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1907
Отец: Тимушев Люкман Абубакирович
Мать: (Хабибуллина) Хатима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимушева Марсия
Военная служба
Неизвестно
Тимашов Абдрашит Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1907 Дата призыва: 01.07.1942 Место призыва: Советский РВК, Татарская АССР, г. Казань Воинское зва... Показать все
Смерть
Неизвестно