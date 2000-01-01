Шляховецкий Хаим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховецкий Хаим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1772

Дата смерти

Между 1808 и 1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1785 по 1787

Сын: Шляховецкий Мортко Янкель Хаимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Шляховецкий Меир Йось Хаимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шляховецкий Дувид Хаимович

Мать ребёнка: не указана

Чигирин, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Между 1808 и 1816
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