Шляховецкий Хаим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1772
Дата смертиМежду 1808 и 1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1785 по 1787
Сын: Шляховецкий Мортко Янкель Хаимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Шляховецкий Меир Йось Хаимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шляховецкий Дувид Хаимович
Мать ребёнка: не указана
Чигирин, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Между 1808 и 1816