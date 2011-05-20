Чернышев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1949

Дата смерти

20.05.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1949

Отец: Чернышёв Николай Фёдорович

Мать: Чернышева Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
04.04.1970

Дочь: Баталова Галина

Мать ребёнка: Чернышёва Тамара

Россия
Рождение ребёнка
06.01.1978

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Развод
Неизвестно

Жена: Чернышёва Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышёва Тамара

Смерть
20.05.2011
Похороны
Неизвестно
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