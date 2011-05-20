Чернышев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1949
Дата смерти20.05.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1949
Рождение ребёнка
04.04.1970
Дочь: Баталова Галина
Мать ребёнка: Чернышёва Тамара
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Развод
Неизвестно
Жена: Чернышёва Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернышёва Тамара
Смерть
20.05.2011
Похороны
Неизвестно
мичуринск 3 кчт