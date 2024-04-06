Харитонов Макар Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харитонов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Харитонова) Александра Макаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Харитонова) Мария Макаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Дмитрий Макарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1915
Дочь: Семендяева (Харитонова) Татьяна Макаровна
Мать ребёнка: Харитонова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно
Умер в ссылке на Урале