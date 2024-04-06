Харитонов Макар Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонов Макар Федорович

Харитонов Макар Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харитонов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Харитонова) Александра Макаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Харитонова) Мария Макаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Дмитрий Макарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Петр Макарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1915

Дочь: Семендяева (Харитонова) Татьяна Макаровна

Мать ребёнка: Харитонова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Умер в ссылке на Урале

Мы используем куки для улучшения работы сайта.