Кобылин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылин Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1957

Сын: Кобылин Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Тимофеева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
18.04.1965

Дочь: Кобылина Марина Александровна

Мать ребёнка: Тимофеева Валентина Петровна

Смерть
Неизвестно

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