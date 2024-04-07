Кобылин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1957
Сын: Кобылин Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Тимофеева Валентина Петровна
Рождение ребёнка
18.04.1965
Дочь: Кобылина Марина Александровна
Мать ребёнка: Тимофеева Валентина Петровна
Смерть
Неизвестно