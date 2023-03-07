Клековкин Яким Григорьев
Место рожденияпоч. Клепиковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Клековкин Григорий Селиванов
Мать: не указана
поч. Клепиковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Клепиковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721