Курбатова (Лушникова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Бракосочетание
06.05.1846
Сарапульская единоверческая Георгиевская церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Сарапульскифй мещанин Михаил Григорьев Русанов | По невесте | Лев Филиппов Беркутов | Михаил Иванов Злыгостев
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Курбатов Филипп Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1897