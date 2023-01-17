Курбатова (Лушникова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Лушникова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: Лушникова Агафия Ивановна

Бракосочетание
06.05.1846

Муж: Курбатов Филипп Иванович

Сарапульская единоверческая Георгиевская церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Сарапульскифй мещанин Михаил Григорьев Русанов | По невесте | Лев Филиппов Беркутов | Михаил Иванов Злыгостев
Рождение ребёнка
1849

Сын: Курбатов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Курбатов Филипп Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
1897
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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