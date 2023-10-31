Валуйский Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валуйский Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.2014

Сын: Валуйский Артём Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.2018

Сын: Валуйский Дмитрий Алексеевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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