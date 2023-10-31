Валуйский Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.12.2014
Сын: Валуйский Артём Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.2018
Сын: Валуйский Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности