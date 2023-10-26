Чикина Варвара Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикина Варвара Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чикина Александра Михайлова

Отец ребёнка: Чикин Михаил Яковлев

Бракосочетание
03.11.1893

Муж: Чикин Михаил Яковлев

Шишкино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Шишкино крестьянина Якова Григорьева Чикина сын Михаил Яковлев, православного вероисповедания, холост Невеста: д. Шишкино крестьянина Филиппа Трифонова дочь девица Варвара Филиппова Поручит... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1894

Сын: Чикин Владимир Михайлов

Отец ребёнка: Чикин Михаил Яковлев

Шишкино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.01.1897

Дочь: Чикина Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Чикин Михаил Яковлев

Шишкино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.05.1900

Сын: Чикин Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Чикин Михаил Яковлев

Шишкино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.08.1901

Сын: Чикин Иоан Михайлов

Отец ребёнка: Чикин Михаил Яковлев

Шишкино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.04.1905

Сын: Чикин Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Чикин Михаил Яковлев

Шишкино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.02.1908

Дочь: Чикина Мария Михайлова

Отец ребёнка: Чикин Михаил Яковлев

Шишкино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.04.1913

Дочь: Чикина Александра Михайлова

Отец ребёнка: Чикин Михаил Яковлев

Шишкино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.06.1916

Дочь: Чикина Анна Михайлова

Отец ребёнка: Чикин Михаил Яковлев

Шишкино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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