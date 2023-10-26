Чикина Варвара Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чикина Александра Михайлова
Отец ребёнка: Чикин Михаил Яковлев
Бракосочетание
03.11.1893
Муж: Чикин Михаил Яковлев
Жених: д. Шишкино крестьянина Якова Григорьева Чикина сын Михаил Яковлев, православного вероисповедания, холост Невеста: д. Шишкино крестьянина Филиппа Трифонова дочь девица Варвара Филиппова Поручит... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1894
Отец ребёнка: Чикин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
21.01.1897
Дочь: Чикина Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Чикин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
14.05.1900
Отец ребёнка: Чикин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
26.08.1901
Сын: Чикин Иоан Михайлов
Отец ребёнка: Чикин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
02.04.1905
Отец ребёнка: Чикин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
16.02.1908
Дочь: Чикина Мария Михайлова
Отец ребёнка: Чикин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
20.04.1913
Дочь: Чикина Александра Михайлова
Отец ребёнка: Чикин Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
01.06.1916
Дочь: Чикина Анна Михайлова
Отец ребёнка: Чикин Михаил Яковлев
Смерть
Неизвестно