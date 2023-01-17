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Головня Трофим Кондратьевич

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Место рождения

Пуховка, Київська область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Головня Кондрат

Мать: не указана

Пуховка, Київська область
Бракосочетание
20.01.1852 ст.

Жена: Головня Мариамна Даниловна

Пуховка, Київська область
Рождение ребёнка
24.07.1855 ст.

Дочь: Головня Параскева Трофимовна

Мать ребёнка: Головня Мариамна Даниловна

Пуховка, Київська область
Рождение ребёнка
27.02.1857 ст.

Дочь: Головня Марина Трофимовна

Мать ребёнка: Головня Мариамна Даниловна

Пуховка, Київська область
Рождение ребёнка
24.07.1858 ст.

Дочь: Головня Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Головня Мариамна Даниловна

Пуховка, Київська область
Рождение ребёнка
22.01.1865 ст.

Сын: Головня Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: Головня Мариамна Даниловна

Пуховка, Київська область
Смерть
Неизвестно
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