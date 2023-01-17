Головня Трофим Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Головня Кондрат
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1852 ст.
Рождение ребёнка
24.07.1855 ст.
Дочь: Головня Параскева Трофимовна
Мать ребёнка: Головня Мариамна Даниловна
Рождение ребёнка
27.02.1857 ст.
Дочь: Головня Марина Трофимовна
Мать ребёнка: Головня Мариамна Даниловна
Рождение ребёнка
24.07.1858 ст.
Дочь: Головня Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Головня Мариамна Даниловна
Рождение ребёнка
22.01.1865 ст.
Сын: Головня Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: Головня Мариамна Даниловна
Смерть
Неизвестно