Семенов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1933 по 1938

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1933 по 1938

Отец: Семенов Василий Иванович

Мать: Кожаева Арина Кондратьева

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