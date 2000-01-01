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Семенов Алексей Васильевич
Семенов Алексей Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
С 1933 по 1938
Пол
Мужской
Отец
Семенов Василий Иванович
1883 г.р.
Мать
Кожаева Арина Кондратьева
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1933 по 1938
Отец:
Семенов Василий Иванович
Мать:
Кожаева Арина Кондратьева
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