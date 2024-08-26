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Параскева Михайловна

Место рождения

Бронницкого уезда, Раменской волости д. Аксёново, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.10.1884

Муж: Картошкин Пётр Прокопьевич

ц. Покровская
Рождение ребёнка
?.06.1886

Дочь: (Картошкина) Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Картошкин Пётр Прокопьевич

Рождение ребёнка
11.07.1888

Сын: Картошкин Михаил Петров

Отец ребёнка: Картошкин Пётр Прокопьевич

Рождение ребёнка
15.07.1889

Сын: Картошкин Илья Петров

Отец ребёнка: Картошкин Пётр Прокопьевич

Рождение ребёнка
17.10.1892

Сын: Картошкин Александр Петров

Отец ребёнка: Картошкин Пётр Прокопьевич

Рождение ребёнка
25.04.1898

Дочь: Трикина (Картошкина) Александра Петровна

Отец ребёнка: Картошкин Пётр Прокопьевич

Рождение ребёнка
29.06.1900

Дочь: (Картошкина) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Картошкин Пётр Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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