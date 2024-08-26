Параскева Михайловна
Место рожденияБронницкого уезда, Раменской волости д. Аксёново, Московская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.10.1884
ц. Покровская
Рождение ребёнка
?.06.1886
Дочь: (Картошкина) Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Картошкин Пётр Прокопьевич
Рождение ребёнка
11.07.1888
Отец ребёнка: Картошкин Пётр Прокопьевич
Рождение ребёнка
15.07.1889
Отец ребёнка: Картошкин Пётр Прокопьевич
Рождение ребёнка
17.10.1892
Сын: Картошкин Александр Петров
Отец ребёнка: Картошкин Пётр Прокопьевич
Рождение ребёнка
25.04.1898
Дочь: Трикина (Картошкина) Александра Петровна
Отец ребёнка: Картошкин Пётр Прокопьевич
Рождение ребёнка
29.06.1900
Дочь: (Картошкина) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Картошкин Пётр Прокопьевич
Смерть
Неизвестно