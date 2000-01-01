Букин Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1985
Дочь: Арбузова Вероника Вячеславовна
Мать ребёнка: Иванова Раиса Владимировна
Рождение ребёнка
17.09.1986
Сын: Иванов Анатолий Вячеславович
Мать ребёнка: Иванова Раиса Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно