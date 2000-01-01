Букин Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букин Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1985

Дочь: Арбузова Вероника Вячеславовна

Мать ребёнка: Иванова Раиса Владимировна

Рождение ребёнка
17.09.1986

Сын: Иванов Анатолий Вячеславович

Мать ребёнка: Иванова Раиса Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Раиса Владимировна

Смерть
Неизвестно
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