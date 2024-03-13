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Шагимевдан Абузар углы
Шагимевдан Абузар углы
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1819
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Абузар Сагит углы
1779 г.р.
Мать
Башира
1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец:
Абузар Сагит углы
Мать:
Башира
Смерть
Неизвестно
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