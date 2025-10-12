Филипова Домна Савельевна
женский, родилась 1731, Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
умерла 1781, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Супруги
Филипов Афанасий Филипович1732 г.р.
Дети
Филипов Миней Афанасьевич1776 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Филипов Миней Афанасьевич
Отец ребёнка: Филипов Афанасий Филипович
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
1781
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область