Филипова Домна Савельевна 1731 — найти родственников по фамилии на Familio

Филипова Домна Савельевна

Автор
ВБ
Блинова В.

женский, родилась 1731, Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

умерла 1781, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Супруги
Филипов Афанасий Филипович1732 г.р.
Дети
Филипов Миней Афанасьевич1776 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипов Афанасий Филипович

взята в замужество того же помещика и уезда из слободских

Рождение ребёнка
1776

Сын: Филипов Миней Афанасьевич

Отец ребёнка: Филипов Афанасий Филипович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Смерть
1781
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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