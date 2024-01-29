Измагилова Фания Миргасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1963
Казахстан,Алмааты
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдуллаев Феликс *
Рождение ребёнка
21.12.1982
Сын: Абдуллаев Вагиф Феликсович
Отец ребёнка: Абдуллаев Феликс *
Украина,г.Харьков
Рождение ребёнка
19.09.1985
Дочь: Абдуллаева Лейла Феликсовна
Отец ребёнка: Абдуллаев Феликс *
Азербайджан,г.Баку