Измагилова Фания Миргасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзмагилова Фания Миргасимовна

Измагилова Фания Миргасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1963

Отец: Измагилов Миргасим Идрисович

Мать: Сахабутдинова Альфия Исламовна

Казахстан,Алмааты
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдуллаев Феликс *

Рождение ребёнка
21.12.1982

Сын: Абдуллаев Вагиф Феликсович

Отец ребёнка: Абдуллаев Феликс *

Украина,г.Харьков
Рождение ребёнка
19.09.1985

Дочь: Абдуллаева Лейла Феликсовна

Отец ребёнка: Абдуллаев Феликс *

Азербайджан,г.Баку

Мы используем куки для улучшения работы сайта.