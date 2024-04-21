Кощеев Симон Стефанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819
Отец: Кощеев Стефан Пиминов
Мать: Лаптева Евдокия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
С 1841 по 1842 ст.
Сын: Кощеев Василий Семёнов Симонов
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 03.06.1852 ст.
Сын: Кощеев Федор Семенов Симонов
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Пестеровский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Восприемники: кр-н д.Вятских Тимшей Филипп Евдокимов Шихов
Смерть
Неизвестно