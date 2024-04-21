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Кощеев Симон Стефанович

Место рождения

Захаровцы, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: Кощеев Стефан Пиминов

Мать: Лаптева Евдокия Ефимовна

Захаровцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
С 1841 по 1842 ст.

Сын: Кощеев Василий Семёнов Симонов

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Захаровцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 03.06.1852 ст.

Сын: Кощеев Федор Семенов Симонов

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Пестеровский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Восприемники: кр-н д.Вятских Тимшей Филипп Евдокимов Шихов
Смерть
Неизвестно

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