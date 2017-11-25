Валерия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валерия Александровна

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

25.11.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.2017

Отец: Александр

Мать: Анастасия

Бийск, город Бийск, Алтайский край
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