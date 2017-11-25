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Валерия Александровна
Валерия Александровна
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Место рождения
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
Дата рождения
25.11.2017
Пол
Женский
Отец
Александр
Мать
(Романова) Анастасия
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.2017
Отец:
Александр
Мать:
Анастасия
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
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