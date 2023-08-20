Кривокорытов Анисифор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривокорытов Анисифор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

В быту называли Александр Иванович.
Бракосочетание
1925

Жена: Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кривокорытов Николай Александрович Анисифорович

Мать ребёнка: Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Кривокорытова Забелова Людмила Александровна Анисифоровна

Мать ребёнка: Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна

Аягоз, Аягозский район, Абайская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Кривокорытова Буркова Наталья Анисифоровна

Мать ребёнка: Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривокорытов Павел Анисифорович

Мать ребёнка: Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривокорытова Мироненко Елена Анисифоровна

Мать ребёнка: Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривокорытова Бабкина Нина Анисифоровна

Мать ребёнка: Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна

Аягоз, Аягозский район, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривокорытов Геннадий Анисифорович

Мать ребёнка: Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривокорытов Борис Александрович Анисифорович

Мать ребёнка: Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна

Аягоз, Аягозский район, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривокорытов Андрей Александрович Анисифорович

Мать ребёнка: Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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