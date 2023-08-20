Кривокорытов Анисифор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Сын: Кривокорытов Николай Александрович Анисифорович
Мать ребёнка: Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна
Дочь: Кривокорытова Забелова Людмила Александровна Анисифоровна
Мать ребёнка: Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна
Дочь: Кривокорытова Буркова Наталья Анисифоровна
Мать ребёнка: Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна
Сын: Кривокорытов Павел Анисифорович
Мать ребёнка: Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна
Дочь: Кривокорытова Мироненко Елена Анисифоровна
Мать ребёнка: Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна
Дочь: Кривокорытова Бабкина Нина Анисифоровна
Мать ребёнка: Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна
Сын: Кривокорытов Борис Александрович Анисифорович
Мать ребёнка: Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна
Сын: Кривокорытов Андрей Александрович Анисифорович
Мать ребёнка: Коробейникова Кривокорытова Фекла Киприяновна