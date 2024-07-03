Тегулева Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тегулева Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Тегулев Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тегулева Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Тегулев Анатолий
Рождение ребёнка
26.05.1984
Дочь: Тегулева Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Тегулев Анатолий
Смерть
Неизвестно