Тегулева Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТегулева Вера

Тегулева Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тегулева Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Тегулев Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тегулева Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Тегулев Анатолий

Рождение ребёнка
26.05.1984

Дочь: Тегулева Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Тегулев Анатолий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.