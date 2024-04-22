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Пузанков Иван Владимирович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.04.1987

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1987

Отец: Пузанков Владимир Станиславович

Мать: Пузанкова Татьяна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузанкова Мария Александровна

Рождение ребёнка
10.04.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузанкова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузанкова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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