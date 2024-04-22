Пузанков Иван Владимирович
Место рождения
Дата рождения30.04.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1987
Рождение ребёнка
23.10.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пузанкова Мария Александровна
Рождение ребёнка
10.04.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пузанкова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно