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Будыкин Иван Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1900

Дата смерти

26.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1900

Отец: Будыкин Карп Николаевич

Мать: Будыкина Харитина Павловна

Рождение ребёнка
12.09.1925

Сын: Будыкин Николавй Иванович

Мать ребёнка: Будыкина Ольга Парфентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будыкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Будыкина Ольга Парфентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будыкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Будыкина Ольга Парфентьевна

Смерть
26.04.1945
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