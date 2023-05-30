Будыкин Иван Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1900
Дата смерти26.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1900
Рождение ребёнка
12.09.1925
Сын: Будыкин Николавй Иванович
Мать ребёнка: Будыкина Ольга Парфентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будыкина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Будыкина Ольга Парфентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будыкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Будыкина Ольга Парфентьевна
Смерть
26.04.1945