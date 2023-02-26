Приходько Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПриходько Алексей

Приходько Алексей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Приходько Зоя

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходько Алексей

Мать ребёнка: Приходько Зоя

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приходько Зоя

Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close