Короткова (Рубцова) Татьяна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1981
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1981
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Александр Семёнович
Отец ребёнка: Коротков Семен Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.2005
Сын: Коротков Максимилиан Семенович
Отец ребёнка: Коротков Семен Анатольевич
Рождение ребёнка
05.07.2005
Сын: Коротков Даниэль Семенович
Отец ребёнка: Коротков Семен Анатольевич