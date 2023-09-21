Короткова (Рубцова) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Рубцова) Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1981

Отец: Рубцов Евгений Аркадьевич

Мать: Рубцова (Корчагина) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Александр Семёнович

Отец ребёнка: Коротков Семен Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Семен Анатольевич

Рождение ребёнка
05.07.2005

Сын: Коротков Максимилиан Семенович

Отец ребёнка: Коротков Семен Анатольевич

Рождение ребёнка
05.07.2005

Сын: Коротков Даниэль Семенович

Отец ребёнка: Коротков Семен Анатольевич

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