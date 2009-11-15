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Трубачев Данила Евгеньевич
Трубачев Данила Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.11.2009
Пол
Мужской
Отец
Трубачев Евгений Анатольевич
1973 г.р.
Мать
Трубачева Наталья Александровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.2009
Отец:
Трубачев Евгений Анатольевич
Мать:
Трубачева Наталья Александровна
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