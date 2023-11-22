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Фигнер Сергей Александрович
Фигнер Сергей Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.07.1965
Пол
Мужской
Отец
Фигнер Александр Кириллович
1941 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1965
Отец:
Фигнер Александр Кириллович
Мать: не указана
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