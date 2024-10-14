Рыхлик Фёдор Васильевич
мужской, родился 05.05.1905
умер 11.03.1972
Супруги
Рыхлик (Смирнова) Елена Владимировна25.04.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыхлик (Смирнова) Елена Владимировна
Рождение ребёнка
21.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыхлик (Смирнова) Елена Владимировна
Смерть
11.03.1972