Рыхлик Фёдор Васильевич 05.05.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Рыхлик Фёдор Васильевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 05.05.1905

умер 11.03.1972

Супруги
Рыхлик (Смирнова) Елена Владимировна25.04.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыхлик (Смирнова) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
29.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыхлик (Смирнова) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
21.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыхлик (Смирнова) Елена Владимировна

Смерть
11.03.1972

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