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Садретдинов Ахат

Место рождения

Кызыл Яр Горьковской обл.

Дата рождения

25.10.1914

Дата смерти

01.01.2002

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1914

Отец: Шамсетдинов Садретдин

Мать: (Айнетдинова) Бадигульжамал

Военная награда
Неизвестно
Садретдинов Ахат Садретдинович В архив Дата рождения __.__.1914 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Уразовка Наименование награды Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
25.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадигуль Галиулла

Рождение ребёнка
13.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадигуль Галиулла

Смерть
01.01.2002

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