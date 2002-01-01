Садретдинов Ахат
Место рожденияКызыл Яр Горьковской обл.
Дата рождения25.10.1914
Дата смерти01.01.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1914
Отец: Шамсетдинов Садретдин
Военная награда
Неизвестно
Садретдинов Ахат Садретдинович В архив Дата рождения __.__.1914 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Уразовка Наименование награды Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
25.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бадигуль Галиулла
Рождение ребёнка
13.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бадигуль Галиулла
Смерть
01.01.2002