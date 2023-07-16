Смирнов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Василий Алексеевич

Смирнов Василий Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1993

Пол

Мужской

Добавил:

РR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Бокова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
28.04.2016

Сын: Смирнов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Смирнова (Бокова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
16.11.2021

Дочь: Смирнова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Смирнова (Бокова) Екатерина Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.