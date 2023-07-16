Смирнов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.2016
Сын: Смирнов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Смирнова (Бокова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
16.11.2021
Дочь: Смирнова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Смирнова (Бокова) Екатерина Александровна