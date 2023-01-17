Долина (Дюкова) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1905
Медведево, Голышмановский, Тюменская область
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Место жительства
Неизвестно
Тюменская область, Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Зимина деревня
Смерть
1905