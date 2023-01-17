Долина (Дюкова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долина (Дюкова) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1905

Муж: Долин Иван Дмитриевич

Медведево, Голышмановский, Тюменская область
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Место жительства
Неизвестно
Тюменская область, Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Зимина деревня
Смерть
1905
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