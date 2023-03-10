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Черемисинов Афонасей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Черемисинов Семен

Мать: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Черемисинов Поликарп

Мать ребёнка: Евдокия Селиверстовна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агрипина

Мать ребёнка: Евдокия Селиверстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Селиверстовна

Смерть
Неизвестно
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