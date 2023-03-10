Черемисинов Афонасей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Черемисинов Семен
Мать: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Черемисинов Поликарп
Мать ребёнка: Евдокия Селиверстовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агрипина
Мать ребёнка: Евдокия Селиверстовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Селиверстовна
Смерть
Неизвестно