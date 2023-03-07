Селезнева (Селезнев) Феодосия
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти07.07.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Селезнев Терентий Федорович
Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич
Рождение ребёнка
До 1790
Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич
Рождение ребёнка
До 1790
Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Звягина Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Селезнев Елисей Федорович
Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич
Ольховатка с.
Рождение ребёнка
До 1811
Дочь: Крылова Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич
Рождение ребёнка
До 1816
Дочь: Рудакова Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич
Рождение ребёнка
До 1818
Дочь: Комаровская Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Селезнев Федор Саввич
Смерть
07.07.1838