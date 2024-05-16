Сухов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухов Владимир Сергеевич
Мать: Сухова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Сухова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Любовь
Рождение ребёнка
30.11.1978
Сын: Сухов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Сухова Любовь
Смерть
Неизвестно