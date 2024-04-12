Плотников Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1991
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1991
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плотникова Екатерина Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно