Плотников Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Владимир Сергеевич

Место рождения

Железнодорожный

Дата рождения

23.05.1991

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1992 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1991

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плотникова Екатерина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Екатерина Михайловна

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