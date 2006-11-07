Слободянюк Владимир Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1938
Дата смерти07.11.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1957
Сын: Слободянюк Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Слободенюк (Захарова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
12.05.1960
Сын: Слободянюк Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Слободенюк (Захарова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
06.08.1966
Смерть
07.11.2006