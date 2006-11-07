Слободянюк Владимир Антонович 03.10.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Слободянюк Владимир Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1938

Дата смерти

07.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слободенюк (Захарова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
11.10.1957

Сын: Слободянюк Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Слободенюк (Захарова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
12.05.1960

Сын: Слободянюк Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Слободенюк (Захарова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
06.08.1966

Дочь: Чумичкина (Слободянюк) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Слободенюк (Захарова) Мария Алексеевна

Смерть
07.11.2006

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