Сысуева Марфа Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысуева Марфа Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Корытова Ольга

Отец ребёнка: Сысуев Стефан Исааков

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Тарасова Александра

Отец ребёнка: Сысуев Стефан Исааков

Рождение ребёнка
16.03.1878

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Сысуев Стефан Исааков

Рождественское, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысуев Стефан Исааков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысуев Михаил

Отец ребёнка: Сысуев Стефан Исааков

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