Сысуева Марфа Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Корытова Ольга
Отец ребёнка: Сысуев Стефан Исааков
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Тарасова Александра
Отец ребёнка: Сысуев Стефан Исааков
Рождение ребёнка
16.03.1878
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Сысуев Стефан Исааков
Рождественское, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сысуев Стефан Исааков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысуев Михаил
Отец ребёнка: Сысуев Стефан Исааков