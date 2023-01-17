Кондрухова (Заливина) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрухова (Заливина) Ольга Павловна

Кондрухова (Заливина) Ольга Павловна

avatar

Место рождения

Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область

Дата рождения

23.06.1955

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1932 г.р.

Муж

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1955

Отец: Заливин Павел Петрович

Мать: Заливина Раиса Михайловна

Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
Бракосочетание
20.08.1978

Муж: Кондрухов Валерий Николаевич

Александровск-Сахалинский, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
Рождение ребёнка
07.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрухов Валерий Николаевич

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
31.05.1983

Дочь: Kakbaeva Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Кондрухов Валерий Николаевич

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
21.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрухов Валерий Николаевич

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close