Кондрухова (Заливина) Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения23.06.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1955
Отец: Заливин Павел Петрович
Бракосочетание
20.08.1978
Рождение ребёнка
07.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондрухов Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
31.05.1983
Дочь: Kakbaeva Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Кондрухов Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
21.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондрухов Валерий Николаевич