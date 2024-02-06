Горшков Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1753 г.р.

Мать

Около 1759 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Горшков Михаил Павлович

Мать: Вера

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Улита Устинья Петровна

Мать ребёнка: Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида

Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
После 1834
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