Горшков Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Горшков Михаил Павлович
Мать: Вера
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Улита Устинья Петровна
Мать ребёнка: Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида
Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
После 1834