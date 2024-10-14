Громова (Осипова) Мария Михайловна
женский, родилась 14.01.1868
умерла 16.03.1892
ОтецОсипов Михаил Сергеевич06.09.1845 г.р.
МатьОсипова (Шарова) Прасковья Николаевна1844 г.р.
Супруги
Громов Сергей Семенович18.09.1861 г.р.
Дети
Фролова (Громова) Евдокия Сергеевна25.02.1886 г.р.
Федулова (Громова) Александра Сергеевна14.04.1890 г.р.
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Комментарий
Рождение
14.01.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1886
Дочь: Фролова (Громова) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Громов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
14.04.1890
Дочь: Федулова (Громова) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Громов Сергей Семенович
Смерть
16.03.1892