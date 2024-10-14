Громова (Осипова) Мария Михайловна 14.01.1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Громова (Осипова) Мария Михайловна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 14.01.1868

умерла 16.03.1892

Отец
Осипов Михаил Сергеевич06.09.1845 г.р.
Мать
Осипова (Шарова) Прасковья Николаевна1844 г.р.
Супруги
Громов Сергей Семенович18.09.1861 г.р.
Дети
Фролова (Громова) Евдокия Сергеевна25.02.1886 г.р.
Федулова (Громова) Александра Сергеевна14.04.1890 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1868

Отец: Осипов Михаил Сергеевич

Мать: Осипова (Шарова) Прасковья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
25.02.1886

Дочь: Фролова (Громова) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Громов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
14.04.1890

Дочь: Федулова (Громова) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Громов Сергей Семенович

Смерть
16.03.1892

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