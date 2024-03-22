Степанова Елизавета Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Елизавета Игнатьевна

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Место рождения

Большая Пельпахта, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Пельпахта, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Иван Петрович

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Иван Петрович

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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