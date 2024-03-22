Степанова Елизавета Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно