Аксенов Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксенов Вячеслав

Аксенов Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1986 г.р.
1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксенов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1986

Сын: Аксенов Владимир

Мать ребёнка: Аксенова Елена

Рождение ребёнка
26.09.1990

Дочь: Мотовилова Светлана Вячеславовна

Мать ребёнка: Аксенова Елена

Рождение ребёнка
27.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксенова Елена

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close