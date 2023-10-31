Аксенов Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксенов Павел
Рождение ребёнка
15.10.1986
Сын: Аксенов Владимир
Мать ребёнка: Аксенова Елена
Рождение ребёнка
26.09.1990
Дочь: Мотовилова Светлана Вячеславовна
Мать ребёнка: Аксенова Елена
Рождение ребёнка
27.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксенова Елена