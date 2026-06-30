Иванов Пётр
мужской, родился 13.09.1907, д.Быково, Тюменского района, Тюменской области
умер 30.01.1977, г. Кисловодск, пер. Пушкина, 10
МатьИванов Евдокия Павловна1885 г.р.
ОтецИванов Егор1881 г.р.
Супруги
Валентина ВладимировнаНеизвестно г.р.
Дети
Истомина (Иванова) Галина Петровна11.06.1948 г.р.
(Иванова) ЛюдаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1907
Отец: Иванов Егор
Мать: Иванов Евдокия Павловна
д.Быково, Тюменского района, Тюменской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Люда
Мать ребёнка: Валентина Владимировна
Место жительства
Неизвестно
пер. Пушкина, 10
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
11.06.1948
Дочь: Истомина (Иванова) Галина Петровна
Мать ребёнка: Валентина Владимировна
Смерть
30.01.1977
г. Кисловодск, пер. Пушкина, 10