Пойманов Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пойманов Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Вагина Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Пойманова Надежда Трофимовна

Свободный Труд, Шовгеновский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Елена Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1972
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