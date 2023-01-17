Пойманов Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Вагина Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Пойманова Надежда Трофимовна
Свободный Труд, Шовгеновский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Елена Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1972