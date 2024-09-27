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Смирнов Степан Степанович

Место рождения

Софоничи, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

09.07.1896 ст.

Дата смерти

С 1941 по 1945

Пол

Мужской

Отец

С 1869 по 1870 г.р.

Мать

С 1874 по 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1896 ст.

Отец: Смирнов Степан (Стефан) Илиин

Мать: Смирнова (Мокрецова) Анисия Алексеевна

Софоничи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
В архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Троицкой с. Пищалье Орловского уезда Вятской губернии за 1896 год под порядковым номером 136 имеется актовая запись о том, что 9 июля ... Показать все
Крещение
09.07.1896 ст.
Софоничи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
https://familio.org/persons/2bccaf75-978d-4b9b-99bf-2c35f898e4e0 В архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Троицкой с. Пищалье Орловского уезда Вятской губернии за 1896 год по... Показать все
Смерть
С 1941 по 1945
Был взят в трудовую армию и пропал без вести

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