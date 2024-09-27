Смирнов Степан Степанович
Место рождения
Дата рождения09.07.1896 ст.
Дата смертиС 1941 по 1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1896 ст.
В архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Троицкой с. Пищалье Орловского уезда Вятской губернии за 1896 год под порядковым номером 136 имеется актовая запись о том, что 9 июля ... Показать все
Крещение
09.07.1896 ст.
https://familio.org/persons/2bccaf75-978d-4b9b-99bf-2c35f898e4e0 В архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Троицкой с. Пищалье Орловского уезда Вятской губернии за 1896 год по... Показать все
Смерть
С 1941 по 1945
Был взят в трудовую армию и пропал без вести