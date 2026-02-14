Виктор Еремеев 09.11.1856 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Виктор Еремеев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 09.11.1856 ст., Тепловка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

умер Неизвестно

Отец
Еремей ИвановДо 1848 ст. г.р.
Мать
Людмила МарковаДо 1849 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1856 ст.

Отец: Еремей Иванов

Мать: Людмила Маркова

Тепловка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

сц. Тепловка. пом. Соболев. безфамильные.

Крещение
11.11.1856 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники оренбургский мещанин Егор Елисеев Тепляков и сц. Тепловки г. Кистера кр. ж. Ульяна Васильева Соколова

Смерть
Неизвестно

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