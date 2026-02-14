Виктор Еремеев
мужской, родился 09.11.1856 ст., Тепловка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
умер Неизвестно
ОтецЕремей ИвановДо 1848 ст. г.р.
МатьЛюдмила МарковаДо 1849 ст. г.р.
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Рождение
09.11.1856 ст.
Отец: Еремей Иванов
Мать: Людмила Маркова
Тепловка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Крещение
11.11.1856 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
сц. Тепловка. пом. Соболев. безфамильные.